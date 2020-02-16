Основатель Revolut Николай Сторонский стал долларовым миллиардером

Один из основателей банковского сервиса Revolut 35-летний Николай Сторонский стал долларовым миллиардером после того, как финансовый стартап провел очередной раунд привлечения инвестиций. Об этом сообщает журнал Forbes.

После привлечения инвестиций стоимость компании достигла шести миллиардов долларов, сообщает The Telegraph.

По данным Forbes, Сторонскому принадлежит около 30% компании Revolut. Исходя из этого, издание делает вывод, что состояние бизнесмена выросло до 1,65 миллиарда долларов.

В 2019 году Forbes включил Сторонского в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России: он занял 199-е место с состоянием 500 миллионов долларов.

Revolut — банковский сервис, который в 2015 году запустили в Великобритании выходцы из России Николай Сторонский и Влад Яценко. Основной продукт компании — сервис обмена валюты без банковской комиссии. У Revolut более десяти миллионов клиентов по всему миру.