Возбуждено уголовное дело об убийстве знакомой фигурантов дела «Сети» Екатерины Левченко

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве знакомой фигурантов Екатерины Левченко, пропавшей в 2017 году в Пензе. Об этом «Медузе» сообщила мать девушки Татьяна Левченко. Она сказала, что 26 февраля ее признали потерпевшей по делу.

Дело возбуждено по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса, наказание по которой предусматривает от шести до 15 лет лишения свободы.

В постановлении о признании потерпевшей, которое получила Татьяна Левченко, сказано, что Екатерина Левченко пропала 31 марта 2017 года. «В ходе проверки получены сведения о возможной смерти Левченко Е.С.», — говорится в документе.

Обновлено. Днем 27 февраля на сайте управления СК по Пензенской области появилась новость о возбуждении уголовного дела.

21 февраля «Медуза» выпустила расследование о том, что некоторые фигуранты дела «Сети», возможно, могут быть причастны к убийству или убийствам. В 2017 году в Пензе пропали Артем Дорофеев и Екатерина Левченко, знакомые с фигурантами. В феврале 2019 года стало известно, что Дорофеева убили. Левченко не обнаружили до сих пор. Родители Екатерины Левченко ранее подали в прокуратуру заявление о расследовании убийства дочери.