Родители пропавшей Екатерины Левченко попросили прокуратуру проверить фигурантов дела «Сети» на причастность к ее убийству

Родители Екатерины Левченко, с исчезновением которой, возможно, связаны осужденные по , подали заявление о расследовании убийства дочери. Копия документа есть в распоряжении «Медузы».

Татьяна и Сергей Левченко обратились в прокуратуру Пензенской области с просьбой инициировать «предварительное расследование для решения вопроса об уголовном преследовании по факту причинения смерти нашей дочери Левченко Екатерины Сергеевны фигурантами дела „Сети“ — Иванкиным М., Полтавцем А. и Пчелинцевым Д.».

Левченко просят прокуратуру дать Следственному комитету поручение проверить информацию из расследования «Медузы» и рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела об убийстве.

После подачи заявления супругов Левченко вызвали на допрос в СК.

«Медуза» 21 февраля опубликовала расследование об исчезновении в 2017 году двух жителей Пензы — Артема Дорофеева и Екатерины Левченко, знакомых с фигурантами дела «Сети». Бежавший за границу Алексей Полтавец сказал «Медузе», что был соучастником их убийства, совершенного по приказу Дмитрия Пчелинцева.

Останки Дорофеева в 2017-м нашли в лесу под Рязанью с признаками насильственной смерти. Как сказано в заявлении Татьяны и Сергея Левченко в прокуратуру, местонахождение их дочери Екатерины «до настоящего времени неизвестно».