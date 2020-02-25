Адвокаты фигурантов отрицают возможную причастность своих подзащитных к убийству.

21 февраля «Медуза» опубликовала расследование, в котором рассказывалось об исчезновении в 2017 году двух жителей Пензы Артема Дорофеева и Екатерины Левченко, знакомых с фигурантами дела «Сети». Бежавший за границу Алексей Полтавец признался «Медузе» в соучастии в их убийстве, по его словам, по приказу Дмитрия Пчелинцева, осужденного по делу «Сети».

Адвокат Пчелинцева Оксана Маркеева заявила «Коммерсанту», что если бы убийство имело место, фигуранты дела признались бы в нем под пытками. «Уверена в этом, учитывая, что они сознались под пытками в том, чего не было. Объективно, если бы у следствия был хотя бы малейший намек на то, что ребята каким-то образом причастны, правоохранители бы за это зацепились и не отпустили бы, — сказала она.— СК проводил проверку, ребят опрашивали, брали даже образцы биоматериала. И если бы был хоть намек, была бы еще одна статья».

«Факты, изложенные в расследовании „Медузы“, не являются итогом процессуальной деятельности компетентных правоохранительных органов», — заявил газете в свою очередь адвокат Игорь Кабанов, представляющий интересы фигуранта дела «Сети» Михаила Кулькова.

«При наличии хоть какой-то информации следствие не могло оставить ее без внимания. Нужно проверять, откуда эти материалы…», — добавил Сергей Моргунов, адвокат Ильи Шакурского.

В ближайшее время защитники намерены выступить с коллективным заявлением по поводу публикации «Медузы».