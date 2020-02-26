С сайтов двух управлений СК пропали сообщения об останках Артема Дорофеева. К его убийству могут быть причастны некоторые фигуранты дела «Сети»

С сайтов управлений СК по Рязанской и Пензенской областям пропала информация об обнаружении в лесу под Рязанью останков мужчины, к убийству которого могли быть причастны некоторые фигуранты . На это обратило внимание издание «7×7».

21 февраля «Медуза» опубликовала расследование о том, что фигуранты дела «Сети» из Пензы Дмитрий Пчелинцев, Максим Иванкин и Алексей Полтавец могли быть причастны к убийству своих знакомых Артема Дорофеева и Екатерины Левченко (адвокаты это отрицали). Тело Дорофеева было найдено в ноябре 2017 года возле деревни Лопухи в Рязанской области, тело Левченко не обнаружили до сих пор.

Текст «Медузы» содержал ссылки на сообщения об обнаружении тела неизвестного мужчины возле деревни Лопухи, опубликованные на сайтах управлений СК по Рязанской и Пензенской областям. Как выяснило «7×7», 26 февраля после 15:00 информация по этим ссылкам стала недоступна (в обоих случаях ее можно найти с помощью цифрового архива Wayback Machine).

В управлении СК по Рязанской области «Новой газете» заявили, что сообщение о теле возле деревни Лопухи было опубликовано в рубрике об останках неустановленных лиц. «А раз личность , то зачем он там будет висеть?» — заявили в пресс-службе. В управлении СК по Пензенской области удаление сообщения пока не прокомментировали.

При этом информация о теле неизвестного возле деревни Лопухи до сих пор доступна на сайтах управлений СК по Удмуртии (ссылка на него тоже содержалась в тексте «Медузы), Северной Осетии и Адыгее.