Virgin Galactic Ричарда Брэнсона подешевела почти на три миллиарда долларов за день

Акции Virgin Galactic, дорожавшие с начала года до рекордных значений, 27 февраля обвалились на 35% после публикации квартального отчета. Об этом пишет Bloomberg.

Компания отчиталась об убытке 72,8 миллиона долларов и падении продаж на 59% в четвертом квартале 2019-го.

Рыночная стоимость Virgin Galactic после выхода отчета упала с почти восьми миллиардов долларов до 4,5 миллиарда.

Цена пакета акций Ричарда Брэнсона, основателя Virgin Galactic, снизилась примерно на 1,1 миллиарда долларов.

Убытки компания фиксировала и в третьем квартале 2019-го. При этом с января по февраль 2020-го акции Virgin выросли на 200%, капитализация — на 5,5 миллиарда долларов с 2,4 миллиарда в начале года.

Показатели увеличивались несмотря на отсутствие прибыли и продаж билетов на суборбитальный туристический полет, который Virgin Galactic обещает в конце 2020 года на корабле SpaceShipTwo. Заявки на рейс перестали принимать в декабре 2018-го.