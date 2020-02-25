Убыточная Virgin Galactic Ричарда Брэнсона за два месяца подорожала на 5 миллиардов долларов 

Акции Virgin Galactic Ричарда Брэнсона с начала года выросли на 200% при отсутствии прибыли, оказываемых услуг и новых клиентов. Об этом пишет Bloomberg.

На торгах в Нью-Йорке 20 февраля бумаги Virgin Galactic достигали исторического максимума — 42,4 доллара за штуку.

Рыночная стоимость компании выросла с январских 2,4 миллиарда долларов до почти восьми миллиардов.

В ноябре 2019-го Virgin отчиталась об убытке 138 миллионах долларов за девять месяцев. Bloomberg уточняет, что у компании около 600 клиентов, каждый из них заплатил 250 тысяч долларов за суборбитальный туристический полет.

Первый корабль SpaceShipTwo с туристами Virgin обещает запустить в 2020 году. Заявки на рейс не принимают с декабря 2018-го.

К 20:00 мск 25 февраля капитализация Virgin Galactic составляла 7,06 миллиарда долларов, бумаги показывали рост и торговались на уровне 36 долларов за бумагу.

Акции Virgin выигрывают за счет того, что на рынке ценных бумаг практически нет космических компаний, полагает аналитик Cestrian Capital Research Алекс Кинг. Спрос на такие акции существенно выше предложения, добавил он.

Партнер Starbridge Venture Capital LLC Стив Йоргенсон в беседе с Bloomberg назвал Virgin Galactic лидером в потенциальном бизнесе суборбитальных туристических полетов.

Кроме компании Брэнсона частные полеты в космос не предлагает никто, SpaceX, возможно, начнет отправлять туристов на орбиту в конце 2021 года.