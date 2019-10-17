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Миллиардер Ричард Брэнсон показал костюм для космических туристов. Фотография
07:41, 17 октября 2019
Источник: Meduza
Космическая компания Virgin Galactic и производитель спортивной одежды Under Armour
представили
костюм для космических туристов — как утверждает Virgin Galactic, первый в своем роде. В показе участвовал основатель компании, миллиардер Ричард Брэнсон. Экипировка космического туриста
включает в себя
базовый слой и основной костюм, которые созданы из высокотехнологичных тканей и призваны регулировать температуру тела туриста и уровень его потоотделения. Также в экипировку входит тренировочный костюм, куртка астронавта и обувь, вдохновленная ботинками водителей гоночных автомобилей. Одежду будут шить индивидуально под каждого туриста, на ней будет его имя и флаг его страны. Кроме того, каждый костюм будет иметь внутренний прозрачный карман, в который турист сможет положить фото своих близких. Virgin Galactic, которая выступила заказчиком экипировки, планирует организовать первый туристический полет в космос в 2020 году. Туристы
проведут
в невесомости 10 минут, после чего, не покидая корабля, вернутся на Землю. Билеты на такой рейс стоят 250 тысяч долларов на человека.
Virgin Galactic
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