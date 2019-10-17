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Миллиардер Ричард Брэнсон показал костюм для космических туристов. Фотография

Источник: Meduza
Космическая компания Virgin Galactic и производитель спортивной одежды Under Armour <a href="https://www.virgingalactic.com/articles/virgin-galactic-partners-with-under-armour-to-unveil-the-worlds-first-exclusive-spacewear-system-for-private-astronauts/" target="_blank">представили</a> костюм для космических туристов — как утверждает Virgin Galactic, первый в своем роде. В показе участвовал основатель компании, миллиардер Ричард Брэнсон. Экипировка космического туриста <a href="https://about.underarmour.com/news/2019/10/ua-reveals-technical-spacewear-for-virgin-galactic" target="_blank">включает в себя</a> базовый слой и основной костюм, которые созданы из высокотехнологичных тканей и призваны регулировать температуру тела туриста и уровень его потоотделения. Также в экипировку входит тренировочный костюм, куртка астронавта и обувь, вдохновленная ботинками водителей гоночных автомобилей. Одежду будут шить индивидуально под каждого туриста, на ней будет его имя и флаг его страны. Кроме того, каждый костюм будет иметь внутренний прозрачный карман, в который турист сможет положить фото своих близких. Virgin Galactic, которая выступила заказчиком экипировки, планирует организовать первый туристический полет в космос в 2020 году. Туристы <a href="https://www.cnbc.com/2019/10/16/virgin-galactic-under-armour-spacesuit-collection-for-space-tourists.html" target="_blank">проведут</a> в невесомости 10 минут, после чего, не покидая корабля, вернутся на Землю. Билеты на такой рейс стоят 250 тысяч долларов на человека.
Космическая компания Virgin Galactic и производитель спортивной одежды Under Armour представили костюм для космических туристов — как утверждает Virgin Galactic, первый в своем роде. В показе участвовал основатель компании, миллиардер Ричард Брэнсон. Экипировка космического туриста включает в себя базовый слой и основной костюм, которые созданы из высокотехнологичных тканей и призваны регулировать температуру тела туриста и уровень его потоотделения. Также в экипировку входит тренировочный костюм, куртка астронавта и обувь, вдохновленная ботинками водителей гоночных автомобилей. Одежду будут шить индивидуально под каждого туриста, на ней будет его имя и флаг его страны. Кроме того, каждый костюм будет иметь внутренний прозрачный карман, в который турист сможет положить фото своих близких. Virgin Galactic, которая выступила заказчиком экипировки, планирует организовать первый туристический полет в космос в 2020 году. Туристы проведут в невесомости 10 минут, после чего, не покидая корабля, вернутся на Землю. Билеты на такой рейс стоят 250 тысяч долларов на человека.
Virgin Galactic