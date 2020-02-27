Собянин отказался считать дискриминацией меры по изоляции китайцев из-за коронавируса

Режим изоляции из-за коронавируса для иностранных граждан, прибывающих в Москву, не является дискриминационным и касается всех граждан, включая китайцев. Об этом в письме послу КНР сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Граждане любых стран, включая КНР, на не дискриминационной основе при въезде на территорию РФ из государств и районов, подверженных эпидемии, при прохождении пограничного контроля получают постановление главного государственного санитарного врача Москвы о необходимости в течение 14 дней строго соблюдать режим изоляции по месту жительства и/или пребывания», — цитирует текст письма «Интерфакс».

Собянин попросил китайского посла с пониманием отнестись к вынужденным мерам, целью которых является забота о здоровье москвичей и гостей столицы.

По данным столичного мэра, с 22 февраля в Москве выявлены 88 человек, нарушивших режим изоляции, из них 80 человек — граждане КНР.

Накануне в СМИ попала копия письма китайских дипломатов московскому правительству. В нем они просят прекратить проверки граждан КНР в общественном транспорте Москвы, которые, по мнению дипломатов, носят дискриминационный характер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о дискриминации китайцев «не может идти и речи», а меры против распространения коронавируса в России «принимаются в отношении всех».