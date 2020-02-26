Посольство КНР попросило прекратить проверки китайцев в московском транспорте

Посольство Китая попросило остановить проверки граждан КНР в общественном транспорте Москвы. Письмо дипломатов московскому правительству опубликовала «Новая газета».

Копия письма китайского посольства правительству Москвы «Новая газета»

Посольство отметило, что специального мониторинга граждан Китая «не существует ни в одной стране, даже в США и в западных странах».

По словам дипломатов, меры профилактики и контроля коронавирусной инфекции не должны быть дискриминационными.

Обновлено. 12:20. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что о дискриминации граждан КНР «не может идти и речи». По его словам, меры против распространения коронавируса в России «принимаются в отношении всех». «Даже на входе в Кремль на крупные публичные мероприятия принимаются эти меры. Поверьте мне, в Кремль входят не только китайцы», — сказал он.

О проверках граждан Китая в общественном транспорте 19 февраля сообщили в отраслевом профсоюзе. Диспетчерам «Мосгортранса» разослали инструкцию, предписывающую вызывать полицию, если водитель автобуса, троллейбуса или трамвая сообщит, что в салоне есть китайцы.

После того, как копия инструкции попала в соцсети и к журналистам, «Мосгортранс» подтвердил, что следит за перемещениями граждан КНР на общественном транспорте. «Данные отправляются медикам, и в случае необходимости принимаются необходимые профилактические меры», — объяснили в пресс-службе «Мосгортранса», не уточнив, о каких мерах идет речь.