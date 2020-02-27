Конституцию предложили дополнить правом размещать органы государственной власти не только в Москве

В Конституцию РФ предложили добавить положение о возможности размещать федеральные органы госвласти не только в Москве. Такая поправка поступила в комитет Госдумы по законодательству, сообщила пресс-служба комитета.

«В части 2 статьи 70 после слов о том, что столицей Российской Федерации является город Москва, указывается, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом», — сообщил глава комитета Павел Крашенинников.

Госдума 23 января в первом чтении приняла проект закона об изменениях в Конституцию, предложенных президентом России Владимиром Путиным.

Дополнительные поправки в законопроект вносят ко второму чтению, которое предварительно назначили на 10 марта.