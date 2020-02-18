В Конституции предложили закрепить неприкосновенность бывших президентов

Среди предлагаемых в Конституцию поправок есть положение о неприкосновенности президента, завершившего исполнение полномочий. Об этом, сообщает РИА Новости, сообщил председатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию Павел Крашенинников.

Закрепление неприкосновенности экс-президентов, заявила на заседании рабочей группы бывшая депутат Госдумы и сенатор Екатерина Лахова, обеспечит конституционную гарантию независимости деятельности президента, в том числе и пока он исполняет обязанности главы государства.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков пока отказался комментировать предложение о неприкосновенности бывших президентов, отметив, что пока список поправок в Конституцию «не конкретизирован».

Неприкосновенность бывших президентов уже закреплена в России законом «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи», принятому в феврале 2001 года.

В январе президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию, в том числе ужесточить требования к кандидатам в президенты, ограничить приоритет международного права и усилить роль Госсовета. Для разработки предложений о поправках была создана рабочая группа. 23 января Госдума приняла законопроект о поправках в первом чтении.

Ко второму чтению, которое предварительно намечено на 10 марта, предполагается внести дополнительные поправки, например, о возможности бывших президентов получить статус пожизненного сенатора.