Журналистка Залина Маршенкулова попросила о государственной защите из-за угроз. Она заступилась за актрис из порноклипа Тилля Линдеманна

Журналистка и создательница феминистского телеграм-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова попросила полицию о государственной защите. Об этом сообщил Павел Чиков — глава правозащитной группы «Агора», которая представляет интересы Маршенкуловой.

Журналистка подала в полицию заявление, в котором указала, что ее угрожали избить, изнасиловать и облить кислотой. Она также отметила, что в соцсетях распространяются ее фейковые цитаты.

Журналистка попросила провести проверку и возбудить уголовное дело об угрозах убийством по мотивам ненависти из-за ее деятельности по защите прав женщин (ч.2 ст. 119 УК РФ), а также о распространении в интернете ложных сведений, порочащих ее честь и достоинство (ч.2 ст. 128.1 УК РФ). Также Маршенкулова попросила обеспечить защиту ее и близких родственников.

О том, что «Агора» готовит обращение в полицию из-за угроз Залине Маршенкуловой, стало известно неделю назад. Журналистке стали угрожать после того, как она заступилась за российских девушек, которые снялись в порнографическом клипе вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна и подверглись из-за этого травле в интернете.

Про клип Тилля Линдеманна Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн выпустил порнографический клип. В нем снялись актрисы из России — теперь им угрожают в соцсетях

В 2019 году Залина Маршенкулова стала одним из лиц феминистской рекламы производителя спортивных товаров Reebok. Журналистка снялась для постера с придуманным ею лозунгом «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Через несколько часов после публикации этогофото в инстаграме Reebok оно было удалено.