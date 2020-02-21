«Агора» обратилась в полицию из-за угроз журналистке Залине Маршенкуловой. Она заступилась за девушек, снявшихся в клипе Тилля Линдеманна

Правозащитная группа «Агора» обратилась в полицию в связи с угрозами журналистке Залине Маршенкуловой, сообщил глава организации Павел Чиков.

Об угрозах Маршенкулова написала в своем телеграм-канале. В частности, «за расправу» над журналисткой награду 120 тысяч рублей объявило сообщество азербайджанцев ВБОН («Во благо общего народа»).

Как пишет «МБХ медиа», ВБОН присутствует в России с 2016 года. Организация называет себя «сообществом азербайджанцев, которые насильственными методами борются с теми, кто, по их мнению, оскорбляет достоинство нации».

На момент публикации заметки телеграм-канал ВБОН был удален, паблик во «ВКонтакте» закрыт для новых подписчиков

Угрозы в адрес Маршенкуловой начались после того, как она обратила внимание, что на «Дваче» выложили контакты девушек, снявшихся в клипе Тилля Линдеманна. Актрисам также начали угрожать, некоторые девушки были вынуждены удалить свои аккаунты, добавляет Чиков.