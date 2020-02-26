Суд счел законным призыв сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова в армию

Мещанский районный суд Москвы признал законными действия военного комиссариата, призвавшего сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова в армию. Об этом сообщает «Команда Навального» в твиттере.

На решение подадут апелляцию в Мосгорсуд.

Представители Шаведдинова подавали иск к военному комиссару Москву Виктору Шепилову, к комиссариату и к главному управлению МВД по городу, напоминает «Медиазона». В заявлении истцы потребовали признать незаконной в том числе принудительную транспортировку Шаведдинова на сборный пункт.

Шаведдинов перестал выходить на связь 24 декабря 2019 года. В ФБК сообщили, что к нему перед приходили с обыском, а потом отвезли на допрос в СК, ведомство это не подтверждало. Позднее стало известно, что Шаведдинова отправили в воинскую часть на архипелаге Новая Земля.