Историка Олега Соколова, арестованного за убийство бывшей студентки, обвинили в незаконном хранении оружия

Следственный комитет предъявил историку Олегу Соколову, арестованному по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, обвинения в . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Почуева.

Сам Соколов не оспаривает предъявленное обвинение. Ранее он добровольно выдал следствию обрез малокалиберной винтовки, отметил адвокат. В интервью «Интерфаксу» Почуев уточнил, что Соколов получил оружие «в наследство от собственников квартиры», которую историк приобрел в 1990-х годах.

Адвокат допустил, что вскоре следствие по делу Соколова завершится и к началу апреля тот предстанет перед судом.

«Фонтанка» сообщала в ноябре, что Анастасию Ещенко убили из обреза малокалиберной винтовки ТОЗ-17, стилизованного под кавалерийский пистолет XIX века.

Олега Соколова, преподававшего в СПбГУ, обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки этого вуза Анастасии Ещенко. Его задержали в ноябре 2019 года с двумя отпиленными женскими руками в рюкзаке. Соколов признался, что убил и расчленил свою бывшую студентку, с которой его связывали близкие отношения. Адвокат Соколова Александр Почуев говорил, что не исключает «и версию самооговора» его подзащитного и иные версии преступления, «вплоть до мистических».