Пласидо Доминго извинился перед женщинами, обвинившими его в сексуальных домогательствах

Испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго извинился перед женщинами, которые в 2019 году обвинили его в сексуальных домогательствах.

В заявлении, опубликованном Associated Press, Доминго рассказал, что в последние месяцы размышлял об обвинениях, которые против него выдвинул «ряд коллег». «Я с пониманием отношусь к женщинам, которые, наконец, почувствовали себя достаточно комфортно, чтобы высказаться. И я хочу, чтобы они знали, что мне искренне жаль, что я причинил им боль. Я принимаю полную ответственность за свои действия. Я многое переосмыслил из этой истории», — сказал Доминго.

«Сейчас я понимаю, что некоторые из этих женщин, возможно, боялись высказываться честно, опасаясь, что это негативно скажется на их карьере, если они так сделают. Хотя это никогда не было моим намерением, никто и никогда не должен чувствовать себя так», — добавил известный тенор. Он отметил, что намерен приложить усилия, «чтобы никто другой не имел такого опыта».

Оперный певец выступил с таким заявлением в ответ на расследование Американской гильдии музыкальных артистов, итоги которого опубликовало AP. Юристы компании Cozen OʼConnor, нанятые гильдией, установили, что 27 человек стали жертвами или свидетелями сексуальных домогательств со стороны Пласидо Доминго в 1990-2000-х годах. Пострадавшие женщины утверждают, что Доминго прикасался к ним без разрешения, пытался целовать и звонил по ночам, навязчиво приглашая их на свидания. Две женщины заявили, что занимались сексом с Доминго из-за опасений, что отказ может повлиять на их карьеру.

Первые обвинения против Пласидо Доминго в августе 2019 года выдвинули восемь певиц и одна танцовщица. Они заявили, что тенор домогался их в разное время в течение 30 лет, начиная с конца 1980-х годов. В сентябре обвинения выдвинули еще 11 женщин. Первоначально Доминго отрицал это, утверждая, что все его отношения «были по обоюдному согласию».

На фоне обвинений в сексуальных домогательствах многие театры отказались сотрудничать с Пласидо Доминго. Это Метрополитен-опера в Нью-Йорке, оперный театр Сан-Франциско, симфонический оркестр Филадельфии и Лос-Анджелесская опера, которой певец руководил с 2003 года до октября 2019 года.

Театр оперы Лос-Анджелеса начал свое расследование в отношении Доминго, о результатах пока не сообщалось.