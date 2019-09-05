Пласидо Доминго обвинили в домогательствах еще 11 женщин

Еще 11 женщин обвинили оперного певца Пласидо Доминго в домогательствах после того, как в начале августа Associated Press выпустило посвященное этому расследование.

Женщины, в частности, рассказывали агентству, что Доминго прикасался к ним без разрешения, навязчиво приглашал их на свидания, звонил им по ночам и пытался целовать в губы.

Associated Press приводит рассказ одной из женщин — Анджелы Уилсон, которая в 1999 году вместе с Доминго выступала в Вашингтонской опере. Она рассказала, что певец перед одним из концертов приставал к ней в гримерке. Имена других женщин, выступивших с обвинениями, агентство не указывает.

После обвинений в сексуальных домогательствах в США были отменены два концерта с участием Доминго. Оперный театр Лос-Анджелеса, которым Доминго руководит с 2003 года, заявил, что проведет собственное независимое расследование в связи с обвинениями в адрес тенора. Доминго отвергает обвинения в свой адрес.