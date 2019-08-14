В США отменили два концерта с участием Пласидо Доминго. Накануне певца обвинили в домогательствах

Оперный театр Сан-Франциско отменил запланированный на 6 октября концерт с участием Пласидо Доминго из-за выдвинутых против испанского певца обвинений в домогательствах.

Также Симфонический оркестр Филадельфии объявил, что отзывает приглашение Доминго принять участие в концерте-открытии нового сезона, запланированном на 18 сентября.

Оперный театр Лос-Анджелеса, которым Доминго руководит с 2003 года, заявил, что проведет собственное независимое расследование относительно обвинений в адрес тенора. Метрополитен-опера в Нью-Йорке сообщила, что подождет результатов этого расследования, прежде чем примет окончательное решение о дальнейшем сотрудничестве с Пласидо Доминго.

В свою очередь руководство Зальцбургского фестиваля не стало отменять выступления оперного певца, запланированное на 31 августа.

13 августа агентство Associated Press опубликовало расследование, в котором восемь певиц и одна танцовщица обвинили Пласидо Доминго в систематических сексуальных домогательствах на протяжении последних 30 лет. Сам певец все обвинения отрицает.