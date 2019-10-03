Пласидо Доминго ушел с поста директора Лос-Анджелесской оперы из-за обвинений в домогательствах

Испанский оперный певец Пласидо Доминго покинул пост директора Лос-Анджелесской оперы, который он занимал с 2003 года.

«Недавние обвинения, выдвинутые в мой адрес в прессе, создали такую атмосферу, в которой моя способность служить любимой мной компании была поставлена под угрозу. И хотя я продолжу отстаивать свое имя, я посчитал, что в интересах Оперы лучше, если я подам в отставку с поста генерального директора и откажусь от всех запланированных будущих выступлений», — цитирует CNN заявление Доминго.

В августе агентство Associated Press опубликовало расследование, в котором девять женщин пожаловались на сексуальные домогательства со стороны Пласидо Доминго. Позже еще 11 женщин выступили с такими же обвинениями. Сам Доминго их отрицает.

На фоне обвинений о прекращении сотрудничества с тенором уже объявляли Метрополитен-опера в Нью-Йорке, оперный театр Сан-Франциско и симфонический оркестр Филадельфии.