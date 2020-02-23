В Италии из-за коронавируса отменяют футбольные матчи, а показ Армани на Неделе моды пройдет за закрытыми дверями

Власти Италии объявили о введении экстренных мер из-за распространения коронавируса на севере страны, сообщает Reuters.

За минувшие сутки число заразившихся новой инфекцией удвоилось и превысило 100 человек. Два человека погибли. Большинство пострадавших — в областях Ломбардия и Венето. Там объявлено о закрытии школ и университетов. Кроме того, местные власти приняли указ, позволяющий в случае распространения эпидемии ввести комендантский час и запретить людям выходить на улицы.

Уже известно об отмене некоторых публичных мероприятий. Так, в воскресенье не состоятся три футбольных матча Серии А: «Интер» — «Сампдория», «Верона» — «Кальяри» и «Аталанта» — «Сассуоло».

Кроме того, модный дом Армани экстренно объявил, что сегодняшний показ на Неделе моды в Милане пройдет за закрытыми дверями. Мероприятие будет транслироваться на сайте Армани.