Жительнице Петербурга, которая спросила Путина о жизни на 10 800 рублей, нашли работу. В ее квартире сделают ремонт, а мать отправят в санаторий

Жительнице Петербурга Зинаиде Беликовой, которая спросила президента России Владимира Путина о жизни на 10 800 рублей в месяц, нашли работу. Об этом Беликова рассказала «Медузе», не уточнив подробности.

Телеканал «Санкт-Петербург» сообщил, что женщине помогли власти Приморского района города. Беликову трудоустроили в одну из местных клиник, она будет развозить медицинские документы на машине с водителем.

Также чиновники помогли с работой 22-летнему сыну Беликовой, предложив ему вакансию водителя машины скорой помощи. Кроме того, они пообещали оплатить ремонт в квартире Беликовой и отправить ее мать в санаторий.

19 февраля во время визита Владимира Путина в Петербург Зинаида Беликова сказала ему, что живет на выплаты по инвалидности в 10 800 рублей, и спросила, можно ли прожить на такие деньги. «Думаю, что очень трудно», — ответил Путин.