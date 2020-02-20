«Это вопрос риторический, я не буду на него отвечать» Пескова вслед за Путиным спросили, как прожить на 10800 рублей. Расшифровка

Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС / Scanpix / LETA

«Коммерсант FM»: Вопрос об уровне жизни россиян, навеянный вчерашней встречей Владимира Путина с горожанами в Санкт-Петербурге. Тогда одна женщина довольно эмоционально задала президенту вопрос «Как можно прожить на 10800 рублей в месяц?» Хотели бы уточнить, нет ли ощущения у Кремля, что вопрос о зарплате президента и нищенских доходах — это некая провокация?

Дмитрий Песков: Нет, я не думаю, что это провокация. Вы знаете, что Путин часто общается с людьми — и во время поездок по регионам, и в данном случае в Санкт-Петербурге. После того, как он возложил цветы к памятнику Собчаку, он увидел, что просто собрались люди, и он подошел к ним пообщаться. Там стояла женщина, которая совершенно спокойно и вдумчиво говорила с президентом, давала свои аргументы и выслушивала его аргументы. Поэтому здесь вряд ли можно говорить о какой-то провокации.

«Коммерсант FM»: Ну раз не провокация, но Владимир Путин судя по всему не имел возможности обстоятельно ответить на ее вопрос, так как времени было недостаточно. Но не могли бы в Кремле уточнить, как именно жить на 10800 рублей в месяц? Бывший премьер Медведев рекомендовал, например, учителям, получающим низкую зарплату, идти в бизнес. Также советовал просто держаться. А что бы рекомендовали в Кремле?

Дмитрий Песков: Во-первых, эта сумма ниже прожиточного минимума и ниже минимального размера оплаты труда. Как вы знаете, они у нас приравнены друг к другу. Здесь, конечно, нужно в каждом конкретном случае разбираться. Что это за зарплата, где, что это за ставки? Мы неоднократно разбирались с такими конкретными ситуациями, когда получали обращения, когда шла подготовка к «прямой линии». И мы часто приходили к выводу, что не везде, скажем так, четко сформулирована эта сумма. Где-то эта сумма сформулирована за какие-то полставки работы, где-то еще что. Поэтому обобщающих выводов я бы не делал. Что касается низких доходов россиян, вы знаете, что президент об этом говорил в федеральном послании, и на повышение жизненного уровня и на повышение доходов направлена целая программа. И вчера, общаясь с этой женщиной, президент говорил о том, что делается. Безусловно, к сожалению, невозможно ждать сиюминутных результатов, но делается очень многое для того, чтобы поступательно поднимать жизненный уровень.

«Коммерсант FM»: Дмитрий Сергеевич, ну вот по России МРОТ составляет 12130 рублей. Предположим, что все поднимется до этого уровня. А как тогда жить на 12130 рублей в месяц?

Дмитрий Песков: Я не могу ответить на этот вопрос. Это вряд ли входит в мои функции. Я не буду на него отвечать. Это вопрос, скорее, риторический. Но если мы говорим о том, что делается для повышения жизненного уровня, вот только что я вам рассказал, что на это отвечал президент.

А вот что говорил накануне о низких доходах россиян Владимир Путин:

Можно ли прожить на 3800? Отвечает Владимир Путин Meduza