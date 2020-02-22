Берни Сандерсу сообщили о попытках России помочь его президентской кампании. Он посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США

Американские власти проинформировали сенатора-демократа Берни Сандерса, что Россия пытается помочь его президентской кампании. Об этом сообщили источники The Washington Post.

В чем именно заключается помощь России, неизвестно. The Washington Post отмечает, что, по мнению американских властей, Россия уже пыталась помочь Сандерсу перед выборами президента 2016 года — в частности, с помощью постов в соцсетях. Тогда Сандерс проиграл праймериз Демократической партии Хиллари Клинтон.

Сандерс подтвердил The Washington Post, что ему сообщили о помощи России и, возможно, других стран. По его словам, это произошло около месяца назад. На вопрос, почему он не рассказал об этом раньше, Сандерс ответил: «Я посещаю много совещаний разведки, о которых не рассказываю публично».

По мнению Сандерса, помогая разным кандидатам на президентских выборах, Россия хочет посеять рознь в США. «Если честно, мне плевать, кого Путин хочет видеть президентом. Мое послание Путину ясно: держитесь подальше от американских выборов», — заявил Сандерс.

Накануне стало известно, что, по мнению разведки США, Россия пытается помочь Дональду Трампу с переизбранием на пост президента. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие выводы «параноидальными».

Дональд Трамп и Берни Сандерс стали лидерами на последних праймерз своих партий. Очередные праймериз демократов назначены на 22 февраля, республиканцев — на 3 марта.