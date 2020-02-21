Разведка США доложила Конгрессу о работе России по переизбранию Трампа

Сотрудники разведывательных служб США рассказали в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса, что Россия начала вмешиваться в избирательную кампанию, чтобы способствовать переизбранию Дональда Трампа на пост президента. Об этом было объявлено на закрытом брифинге, прошедшем 13 февраля, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Представители разведки заявили, что Россия намерена вмешаться как в праймериз Демократической партии, так и общий ход выборов. Сотрудники российских спецслужб, говорилось в докладе, вместо того, чтобы выдавать себя в соцсетях за жителей США, работают над тем, чтобы заставить американцев повторять дезинформацию. Это делается с целью обойти правила соцсетей о публикации фейковых сообщений.

По информации разведывательных служб, для вмешательства в выборы Россия собирается использовать сервера в США, а не в других странах, а также проводить кибератаки так, чтобы выглядело, будто это сделали хакеры из Ирана.

The Washington Post отмечает, что до конца неясно, какие шаги, по мнению разведки, предприняла Россия, чтобы помочь Трампу. В ходе брифинга сторонники президента США оспаривали прозвучавшие заявления, отмечая, что Трамп активно противостоял Москве, предоставил оружие Украине и занимался укреплением НАТО.

На следующий день после брифинга Дональд Трамп раскритиковал исполняющего обязанности директора национальной разведки США Джозефа Магуайра — брифинг проводил один из его помощников Шелби Пирсон. 19 февраля Трамп заявил, что место Магуайра во главе нацразведки займет посол США в Германии Ричард Гренелл.

Американские спецслужбы считают, что власти России в 2016 году организовали кампанию по вмешательству в выборы президента США. Москва это категорически отрицает. Также в США предполагали, что у предвыборного штаба Дональда Трампа были связи с Россией, но спецпрокурор США Роберт Мюллер в ходе своего расследования это не подтвердил.

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