«Что, черт побери, это было?» Трамп раскритиковал присуждение «Оскара» «Паразитам»
Президент США Дональд Трамп раскритиковал американскую киноакадемию за присуждение «Оскара» за лучший фильм года южнокорейской ленте «Паразиты».
«Вы видели, какой плохой была премия Академии в этом году? Победил фильм из Южной Кореи. Что, черт побери, это было?», — заявил президент 20 февраля на митинге своих сторонников в Колорадо. — У нас достаточно торговых проблем с Южной Кореей. И после этого они дают ей лучший фильм года? Это нормально?»
В качестве альтернативы «Паразитам» Трамп предложил вернуть классические голливудские фильмы «Унесенные ветром» и «Бульвар Сансет». Аудитория встретила его речь с одобрением.
Фильм «Паразиты» стал главным победителем 92-й церемонии вручения «Оскара», прошедшей 9 февраля. Картина получила четыре награды, в том числе в категориях «лучший фильм», «лучший международный фильм», «лучший режиссер» и «лучший сценарий».