BlaBlaCar перестал работать в Крыму из-за санкций ЕС

Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar перестал работать на территории Крымского полуострова, сообщает «Интерфакс».

В самой компании подтвердили, что больше не оказывают услуги по причине санкций ЕС. Когда именно BlaBlaCar прекратил работать в Крыму, представители сервиса не уточнили, но подтвердили, что это произошло недавно.

ТАСС уточняет, что в соцсетях сообщения о недоступности сервиса начали появляться с 12 февраля.

BlaBlaCar работает в 22 странах мира. В России им пользуются более 20 миллионов человек.

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