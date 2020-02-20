Кирилл Серебренников снимет фильм о главном враче Освенцима Йозефе Менгеле

Режиссер Кирилл Серебренников экранизирует роман французского писателя Оливье Геза «Исчезновение Йозефа Менгеле», сообщает Variety.

Фильм посвящен немецкому врачу Йозефу Менгеле. В годы нацистской Германии он проводил эксперименты над узниками концлагеря Освенцим. Его называли Ангелом смерти. После войны Менгеле бежал в Южную Америку и несколько десятилетий скрывался от агентов Моссада. В своем романе Оливье Гез рассказал историю врача глазами самого Менгеле.

Серебренников вместе с Гезом написал сценарий фильма. По словам продюсера киноленты Шарля Жилибера, «рассказать историю Менгеле с его точки зрения — это сложная задача, но Кирилл смог найти правильный угол».

Когда фильм выйдет в прокат, пока неизвестно.

Сейчас Кирилл Серебренников занимается съемками фильма по роману Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Проект находится на стадии постпроизводства.