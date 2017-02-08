Кирилл Серебренников снимет фильм про юность Виктора Цоя

Режиссер Кирилл Серебренников снимет фильм про Виктора Цоя. Об этом сообщила кинокомпания Hype Film, которая займется производством картины.

Действие фильма будет происходить в конце 1970-х — начале 1980-х годов, «когда 18-летний Виктор Цой готовится и записывает свой первый альбом». «Он играет на бас-гитаре в группе „Палата N6“, поет в электричках и впервые знакомится с теми, кто сыграет в его жизни судьбоносные роли», — сказано в пресс-релизе.

Кто сыграет Виктора Цоя, пока неизвестно. Съемки фильма, название которого пока не утверждено, планируется начать в августе 2017 года, сообщает «Кинопоиск». В прокат картина выйдет осенью 2018 года.

Сценарий написали Михаил и Лили Идовы (Михаил Идов — бывший главный редактор русской версии GQ, соавтор сценария сериалов «Лондонград» и «Оптимисты», а также фильма «Духless 2»). Оператором фильма будет Владислав Опельянц, снявший предыдущий фильм Серебренникова «Ученик».