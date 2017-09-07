Израильские журналисты Роберт Бергман и Йосси Мильман получили тысячи страниц секретных документов МОССАДа о попытках поймать главного врача Освенцима Йозефа Менгеле, известного как Ангел смерти. Менгеле был причастен к массовым убийствам евреев и медицинским экспериментам над детьми. Из архива выяснилось, что МОССАД несколько раз пытался поймать Менгеле, но дважды отказывался от этой идеи, когда цель была совсем близка. О своих главных находках Бергман сообщил в материале для The New York Times; «Медуза» рассказывает, что можно узнать из него об охоте на одного из самых известных нацистских преступников.

После окончания Второй мировой войны бывший врач Освенцима Йозеф Менгеле сам попал в концлагерь, но бежал оттуда и уехал в Аргентину при помощи Красного Креста, который выдал ему фальшивые документы. В документах МОССАДа говорится, что медицинская организация знала, что помогает нацистским преступникам. В Буэнос-Айресе он сначала жил и работал врачом под вымышленным именем, но позднее вернулся к своему: на его двери висела табличка «Доктор Йозеф Менгель».

Как выяснили журналисты, немецкие власти не особенно искали Менгеле — его имя было одним из последних в списке разыскиваемых преступников. Власти полагали, что все усилия должны пойти на поимку одного из организаторов холокоста Адольфа Эйхмана. Немецкие власти не запрашивали об экстрадиции Менгеле и даже сняли с него все обвинения. В документах МОССАДа цитируются слова немецкого посла в Аргентине, который говорит, что ему приказали относиться к Ангелу смерти как к обычному гражданину. В 1960 году Эйхмана поймали в Аргентине, позднее осудили и казнили. Тогда Германия все же выдала ордер на арест Менгеле.

Итальянский паспорт, с которым Менгеле сбежал в Аргентину Jackdawson1970 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

В том же году МОССАД самостоятельно начал разыскивать Менгеле, используя информацию австрийского «охотника за нацистами» Симона Визенталя. Менгеле, узнав о том, что его ищут, сбежал в Парагвай, а потом в Бразилию.

Двумя годами позднее МОССАД нанял бывшего нациста Вильгельма Сассена, знакомого Менгеле. Тот выяснил, что «Мельцер» (такое кодовое имя ему присвоил МОССАД) живет недалеко от Сан-Паулу в окружении нацистов и их сторонников. Агент МОССАДа Цви Ахарони, ранее отыскавший Эйхмана, поехал на ферму, где должен был жить «Мельцер». Там он увидел человека, «соответствующего описанию Менгеле по фигуре, росту, возрасту и одежде».

Агенты передали руководству, что нашли Ангела смерти. По словам Ахарони, он был в прекрасном настроении и считал, что скоро Менгеле будут судить в Израиле. Но глава МОССАДа Иссер Харель приказал остановить операцию: в тот день выяснилось, что Египет нанимает ученых из Германии для создания собственных ракет. Харель счел, что поимка Менгеле не является приоритетом для израильских спецслужб.

Через полгода МОССАД возглавил Меир Амит. Он приказал разведчикам «прекратить гоняться за призраками прошлого и сосредоточить все силы и ресурсы на угрозах безопасности страны». При поддержке премьер-министра Израиля Леви Эшколя он, как и предшественник, начал уделять внимание прежде всего египетским ракетам (чтобы помешать развитию египетской ракетной программы, Израиль тоже нанимал бывшего нациста).

Моссад и нацистские преступники Оберштурмбаннфюрер СС на службе «Моссада» Как израильские спецслужбы завербовали Отто Скорцени: The Forward

После того как Израиль победил в Шестидневной войне 1967 года, МОССАД получил новую информацию о местонахождении соратников Менгеле. Агент запросил разрешение поймать одного из них и с помощью пыток выяснить, где находится «Мельцер». Руководство МОССАДа приказало сотруднику возвращаться в Израиль.

Последующие десять лет спецслужба занималась палестинским вопросом, и поиски Менгеле возобновились только после того, как к власти в Израиле пришел Менахем Бегин. Он потребовал от МОССАДа найти нацистских преступников, в особенности Менгеле, и, если не получится задержать их, убить.

В 1982 году МОССАД раздумывал над тем, чтобы похитить 12-летнего сына Ханса Ульриха Руделя, друга детства Менгеле. Так спецслужба планировала получить информацию о местонахождении Ангела смерти. Пока МОССАД решал, стоит ли проводить такую операцию, Рудель умер.

В итоге спецслужба пошла другим путем. Единственный сын Менгеле Рольф жил в Восточном Берлине. Агенты знали, что отец и сын родились в один день — 16 марта — и надеялись перехватить поздравления. Они начали прослушивать дом, офис и телефоны Рольфа, читали почту и несколько раз проникали к нему в поисках каких-нибудь документов. В какой-то момент они даже устроили женщину-агента работать секретаршей Рольфа.

Все эти усилия оказались бесполезными: тремя годами позднее Менгеле умер в Сан-Паулу. Он отдыхал на пляже — и перенес инфаркт, когда пошел купаться.