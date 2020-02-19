У эвакуированных из Китая россиян закончился двухнедельный карантин под Тюменью. Ни у кого из них не нашли коронавирус
У россиян, которые были эвакуированы из Китая, завершился двухнедельный карантин в Тюменской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу регионального департамента здравоохранения Инну Куликову.
За время карантина ни у кого из эвакуированных не обнаружили коронавирус, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
До 20 февраля все эвакуированные разъедутся по домам. Власти предоставили им бесплатные билеты на самолеты и поезда, рассказала ТАСС находившаяся на карантине Майя Новоселова.
Российские власти решили эвакуировать граждан РФ из китайской провинции Хубэй и города Ухань из-за распространения коронавирусной инфекции.
К эвакуации были привлечены самолеты военно-космических сил РФ. Помимо россиян, они вывезли из Китая десять граждан Белоруссии, трех граждан Казахстана, одного гражданина Армении и одного украинца.
Эвакуация прошла 5 февраля. В тот же день прибывших из Китая поместили на карантин в санаторий «Градостроитель» в 30 километрах от Тюмени.