У эвакуированных из Китая россиян закончился двухнедельный карантин под Тюменью. Ни у кого из них не нашли коронавирус

У россиян, которые были эвакуированы из Китая, завершился двухнедельный карантин в Тюменской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу регионального департамента здравоохранения Инну Куликову.

За время карантина ни у кого из эвакуированных не обнаружили коронавирус, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

До 20 февраля все эвакуированные разъедутся по домам. Власти предоставили им бесплатные билеты на самолеты и поезда, рассказала ТАСС находившаяся на карантине Майя Новоселова.

Российские власти решили эвакуировать граждан РФ из китайской провинции Хубэй и города Ухань из-за распространения коронавирусной инфекции.

К эвакуации были привлечены самолеты военно-космических сил РФ. Помимо россиян, они вывезли из Китая десять граждан Белоруссии, трех граждан Казахстана, одного гражданина Армении и одного украинца.

Эвакуация прошла 5 февраля. В тот же день прибывших из Китая поместили на карантин в санаторий «Градостроитель» в 30 километрах от Тюмени.