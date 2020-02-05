В Тюмень прибыл первый военный самолет с россиянами, эвакуированными из Китая

В аэропорт Тюмени прибыл первый военно-транспортный самолет с россиянами, эвакуированными из китайского города Ухань. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщает «Интерфакс», на борту самолета находятся 80 человек. В Минобороны заявили, что заболевших коронавирусной инфекцией среди них нет.

Позднее в Тюмень прибудет также второй самолет с эвакуированными из Ухани, на борту которого находятся 64 человека.

Прибывших из Китая поместят на двухнедельный карантин в санаторий «Градостроитель» в 30 километрах от Тюмени. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что там есть все необходимое для проживания. Вокруг санатория выставлены два периметра ограждения и охрана Росгвардии. Весь персонал будет работать в защитных костюмах.

Российские власти решили эвакуировать граждан РФ из города Ухань и провинции Хубэй из-за распространения коронавирусной инфекции. К 5 февраля коронавирусом в Китае заразились более 24500 человек, умерли 492 человека.

К эвакуации привлечены самолеты военно-космических сил РФ. Помимо россиян, они вывезли из Китая десять граждан Белоруссии, трех граждан Казахстана, одного гражданина Армении и одного украинца.