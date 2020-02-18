Правительство не поддержало законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности отказалась поддержать законопроект фракции ЛДПР об обязательном переносе одного из выходных дней календарного года на 31 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв ведомства.

В документе говорится, что кабинет министров уже наделен таким правом. В Трудовом кодексе предусмотрено, что «в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ», отметили в комиссии.

Законопроект о выходном 31 декабря внесли в Госдуму в ноябре 2019 года. Согласно опросам, большинство россиян предпочли бы отдыхать 31 декабря, если оно выпадает на рабочий день. В конце 2019 года многие регионы самостоятельно объявили 31 декабря выходным для бюджетников.

В 2020 году 31 декабря также является рабочим днем.