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От какого выходного вы готовы отказаться, чтобы не работать 31 декабря? Давайте решать! Опрос «Медузы»

В конце ноября в Госдуму внесли законопроект о том, что 31 декабря должен быть выходным днем — в обмен на отказ от какого-то другого выходного в течение года. Губернаторы Томской, Кировской, Псковской областей и некоторых других регионов самостоятельно решили, что госслужащие получат выходной 31 декабря, но будут работать в субботу, 28 декабря. Вы бы какой выходной отменили? День народного единства или День России? Или может майские сократить? Или отменить выходной в субботу перед Новым годом? Попробуем принять непростое решение!

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