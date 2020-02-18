Петру Павленскому предъявили обвинения по делу о секс-видео кандидата в мэры Парижа. Художника отпустили из-под стражи

Российскому художнику-акционисту Петру Павленскому предъявлено обвинение по делу о распространении интимного видео бывшего кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво. Об этом сообщил корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Как сообщает France Info, Павленского обвиняют во вмешательстве в частную жизнь и распространении материалов сексуального характера с участием другого лица без его согласия.

При этом суд не удовлетворил требование прокурора, который просил поместить Павленского под предварительное заключение. Художника отпустили из-под стражи под судебный контроль.

Также обвинения по делу о публикации интимного видео предъявлены Александре де Таддео — подруге Павленского, от которой он получил запись. Девушку тоже освободили из-под стражи под судебный контроль.

По второму делу, которое расследуется в отношении Павленского, — о драке на вечеринке 31 декабря — художнику обвинение пока не предъявили. Он будет вызван в судебные органы еще раз, пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Павленского Яссина Бузру.

Секс-видео кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво появилось в интернете на прошлой неделе. Из-за него политик снялся с выборов. Петр Павленский заявил, что это он выложил ролик, чтобы разоблачить «лицемерие» Гриво, который во время предвыборной гонки позиционировал себя как хороший семьянин.

15 февраля Павленского задержали сразу по двум делам: о публикации интимного видео Гриво и о драке 31 декабре, в которой художник, по версии следствия, ранил ножом двоих человек.

Вместе с Павленским была задержана его подруга Александра де Таддео. Она подтвердила, что была любовницей Гриво и получила от него интимное видео, но отрицала причастность к распространению ролика.

Петр Павленский получил политическое убежище во Франции в 2017 году. Он уехал из России после того, как актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина обвинила его в сексуальных домогательствах и избиении ее друга. Павленский назвал обвинения политически мотивированными.