Обвиняемый по «московскому делу» Андрей Баршай получил три года условно
Мещанский суд Москвы приговорил 21-летнего студента Андрея Баршая к трем годам условно по делу о массовых беспорядках на митинге 27 июля 2019 года. Об этом сообщает «Медиазона».
Баршая признали виновным в нападении на сотрудника Росгвардии Александра Козлова на протестной акции.
Суд считает необходимым назначить реальное лишение свободы, однако принимая данные о личности, суд полагает, что исправление возможно без реального лишения свободы.
Прокуратура 18 февраля попросила для Баршая три с половиной года колонии, росгвардеец сказал, что у него нет претензий к обвиняемому: «Хотел бы ограничиться условным сроком».
Баршай в последнем слове извинился перед Козловым: «Прежде всего я хотел бы не в письменном виде, а лично извиниться. Александр Алексеевич, я хотел бы извиниться за свой поступок, я был неправ <…> Известно, что тюрьмы у нас не лечат, а калечат. Мне страшно, страшно за себя».