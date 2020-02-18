Обвиняемый по «московскому делу» Андрей Баршай получил три года условно

Мещанский суд Москвы приговорил 21-летнего студента Андрея Баршая к трем годам условно по на митинге 27 июля 2019 года. Об этом сообщает «Медиазона».

Баршая признали виновным в нападении на сотрудника Росгвардии Александра Козлова на протестной акции.

Прокуратура 18 февраля попросила для Баршая три с половиной года колонии, росгвардеец сказал, что у него нет претензий к обвиняемому: «Хотел бы ограничиться условным сроком».

Баршай в последнем слове извинился перед Козловым: «Прежде всего я хотел бы не в письменном виде, а лично извиниться. Александр Алексеевич, я хотел бы извиниться за свой поступок, я был неправ <…> Известно, что тюрьмы у нас не лечат, а калечат. Мне страшно, страшно за себя».