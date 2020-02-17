Суд согласился отпустить по УДО фигурантку «макового дела» Евгению Полухину

Суд в Орловской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фигурантки «макового дела» Евгении Полухиной. Об этом сообщает «Новая газета».

Колония и прокуратура не возражали против УДО.

Семью предпринимателей Полухиных в 2015 году осудили по делу о сбыте наркотических веществ под видом пищевого мака. Евгения Полухина и ее мать Мария Полухина получили по восемь с половиной лет колонии общего режима каждая. К такому же сроку приговорили сестру Марии Полухиной Нину Чурсину.

Мужа Марии Полухиной Александра приговорили к восьми годам и четырем месяцам строгого режима. Как пишет «Новая», в октябре 2019-го Полухин подал на УДО, колония была против, суд отказал в ходатайстве. Воронежский областной суд рассмотрит апелляцию 20 февраля.

Дело завели в 2010 году после того, как ФСКН провела обыск в кафе Полухиных «Очаг». Служба обнаружила пищевой мак, который использовали для выпечки, и объявила владельцев заведения наркоторговцами.

В 2012-м в Брянске завели дело о контрабанде пищевого мака на предпринимателя Сергея Шилова. Фигурантами стали 13 человек, в том числе химик пензенского НИИ Ольга Зеленина, говорившая, что мак нельзя полностью очистить от следов опиума. В январе 2019-го всех фигурантов дела оправдали. После брянского дела Минпромторг изменил ГОСТ для пищевого мака, вычеркнув из него строчку, что содержание примесей не допускается.