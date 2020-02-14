ЦИК разработает мобильное приложение со всеми поправками в Конституцию

Центризбирком планирует разработать мобильное приложение, где можно будет изучить полный пакет поправок в Конституцию. Об этом «Коммерсанту» сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, точное число поправок еще неизвестно, но уже понятно, что перечислить их все в бюллетене для голосования не получится. Поэтому ЦИК будет информировать о них другими способами.

«В том числе Центризбирком планирует сделать мобильное приложение, которое любой сможет скачать, чтобы изучить полный пакет поправок. Мы обсуждали такую возможность, когда предполагали, что нам это будет поручено», — сказал Памфилова.

Также, по ее словам, разъяснения по поправкам будут представлены на избирательных участках в виде брошюр и, возможно, плакатов.

Внести изменения в Конституцию предложил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в январе. По задумке властей, после того, как поправки одобрит парламент, по ним проведут всероссийское голосование.

Элла Памфилова ранее заявила, что бюджет такого голосования сравним с бюджетом выборов президента, а последние из которых потратили 14 миллиардов рублей. Известно, что голосование пройдет в будний день, но его дата пока не сообщалась.