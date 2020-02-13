Памфилова сравнила стоимость голосования по поправкам в Конституцию с бюджетом выборов президента. Это 14 миллиардов рублей

Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила «Ведомостям», что стоимость проведения всенародного может быть сравнима с бюджетом выборов президента. На проведение президентской кампании, по данным ЦИК, потратили более 14 миллиардов рублей.

Памфилова считает, что оптимальным будет провести голосование в апреле. «С одной стороны, это время позволяет к нему подготовиться, а с другой — не затягивать с проведением», — сказала глава ЦИК. Она отметила, что в сентябре будет единый день голосования, поэтому смешивать две кампании не следует.

Также Памфилова предложила никак не регламентировать агитацию за поправки в Конституцию или против, «иначе мы завязнем в бюрократических процедурах».

Президент Владимир Путин сообщил 13 февраля, что голосование за поправки в Конституцию необходимо провести в будний день и сделать его выходным. Источники РБК и «Интерфакса» сообщали, что голосование могут провести 22 апреля, в день 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.