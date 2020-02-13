Путин согласился провести голосование по конституционной реформе в будний день, который объявят выходным

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию следует провести в рабочий день, сделав его при этом выходным. Об этом на заседании с рабочей группой по подготовке поправок заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы договорились, что это должен быть рабочий день — это правильно, но только объявив его выходным. И особое внимание правительства на это обращаю, чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников — первомайских или новогодних», — сказал Путин.

Ранее источники РБК и «Интерфакса» сообщали, что в Кремле уже определились с датой проведения голосования — якобы оно должно состояться 22 апреля, в день 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.

Внести изменения в Конституцию РФ — в частности, ужесточить требования к кандидатам в президенты, ограничить приоритет международного права и усилить роль Госсовета — в середине января предложил президент Владимир Путин. По данным «Левада-центра», 47% россиян считают, что изменения вносятся ради сохранения Путина у власти.

По данным источников «Медузы», в Кремле хотят, чтобы в голосовании по поправкам приняли участие более половины граждан. Завлекать их на участки собираются с помощью пиар-кампании, которая будет упирать на социальные пункты поправок — социологические опросы Кремля выявили, что большая часть общества ностальгирует по государственным гарантиям времен СССР.