Сбербанк отверг обвинения в новой утечке данных клиентов. «Известия» писали о 120 тысячах украденных записей

Сбербанк отверг информацию о новой утечке данных клиентов, о которой накануне писали «Известия».

«Сбербанк опровергает информацию об утечке данных клиентов. В публикациях речь идет об информации 2015-2016 годов, к утечке которой банк также не имел отношения», — сообщили ТАСС в банке.

Газета «Известия» 13 февраля написала, что на анонимных форумах появились новые объявления о продаже персональных данных клиентов Сбербанка. Издание сообщало о двух базах — на 100 и на 20 тысяч клиентов.

В СМИ регулярно появляются сообщения о продаже баз данных клиентов Сбербанка в интернете. О крупнейшей утечке сообщалось в октябре 2019 года — тогда «Коммерсант» писал об украденных данных 60 миллионов кредитных карт. В банке признали утечку только пяти тысяч клиентов и сообщили, что информацию похитил один из сотрудников.