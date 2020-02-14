«Русская служба Би-би-си»: в Ливии впервые погиб российский военный

В поселке Акбулак Оренбургской области состоялись похороны военнослужащего Глеба Мостового, погибшего в Ливии. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

О смерти уроженца Оренбургской области в Ливии еще 6 февраля сообщило местное издание «Оренград». По данным «Би-би-си», это первый случай гибели российского военного в Ливии. Первый заместитель главы района сообщил, что «он не наемник, это однозначно, он кадровый офицер».

«Би-би-си» отмечает, что похоронам предшествовал траурный митинг, на который полиция отказалась пустить журналистов. После проверки документов их вынудили покинуть поселок.

Российские власти отрицают присутствие военнослужащих в Ливии. В январе президент Владимир Путин, комментируя сообщения о нахождении в этой стране наемников ЧВК «Вагнер», подчеркивал, что они «не представляют интересы российского государства» и не получают бюджетного финансирования.

«Би-би-си» отмечает, что формально российское законодательство не препятствует отправке военных в Ливию, так как еще в 2015 году (перед началом операции в Сирии) Совет Федерации одобрил просьбу Путина об использовании вооруженных сил за пределами территории России.