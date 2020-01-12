Генерал Хафтар объявил о прекращении огня в районе Триполи. Об этом просили Путин и Эрдоган

Ливийская национальная армия генерала Халифы Хафтара объявила о введении режима прекращения огня в окрестностях Триполи. Оно начало действовать в полночь по местному времени 12 января (1:00 мск).

В ЛНА подчеркнули, что режим будет поддерживаться только при условии, что противники Хафтара из признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии также воздержатся от боевых действий.

Армия Хафтара, которая контролирует восток Ливии, пытается взять под контроль Триполи, находящийся под властью ПНС, с весны 2019 года. Считается, что Россия оказывает поддержку Хафтару.

С инициативой о прекращении огня с 12 января выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган после своей встречи 8 января. Сразу после этого ПНС согласилось на это предложение, но Хафтар отверг его.