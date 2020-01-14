На переговорах в Москве сорвалось подписание перемирия между участниками конфликта в Ливии

Переговоры в Москве между участниками вооруженного конфликта в Ливии завершились без подписания договора о перемирии. На прекращение огня согласилось признанное ООН правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. Его противник — глава Ливийской национальной армии Мохаммед Хафтар — уехал из Москвы, не подписав договор.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что на переговорах, которые проходили при посредничестве России и Турции, «окончательного результата не достигнуто».

Как сообщает ТАСС, в ночь на 14 января на подступах к Триполи возобновились вооруженные столкновения. Наступление на ливийскую столицу ведут войска Хафтара.

Двоевластие в Ливии продолжается несколько лет: армия Хафтара контролирует восток страны, правительство национального согласия — запад, в том числе столицу Триполи. С весны 2019 года армия Хафтара безуспешно пытается захватить Триполи.