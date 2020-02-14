Присяжные в районных судах Москвы в 2019 году оправдали 62% подсудимых

Коллегии присяжных в районных судах Москвы в 2019 году вынесли больше оправдательных вердиктов, чем обвинительных, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Мосгорсуда.

За год присяжные рассмотрели 36 уголовных дел и оправдали 28 человек (62,2% от всех подсудимых). В отношении еще 17 человек присяжные вынесли обвинительные вердикты.

Всего за год районные суды Москвы оправдали 57 человек, а осудили 18109, пишет «Медиазона».

По всей России в 2019 году присяжные в районных судах оправдали 153 человека, осудили 428. Присяжные в судах регионального уровня за тот же период оправдали 80 человек, еще 337 человек признали виновными.