Мосгорсуд оставил в силе условный срок Егору Жукову. Но вернул ему либертарианский флаг и фигурку лягушек

Московский городской суд признал законным вынесенный Егору Жукову приговор к трем годам условно за публичные призывы к экстремистской деятельности.

При этом суд согласился изменить часть приговора, касающуюся вещественных доказательств. Жукову вернут либертарианский флаг и фигурку лягушек, которые по приговору Кунцевского районного суда должны были быть уничтожены.

Защита просила отменить приговор и прекратить уголовное дело. «Мы надеялись, что суд уже здесь сможет восстановить права Жукова и интересы правосудия. К сожалению, пока это не оправдалось», — заявил после заседания суда адвокат Мурад Мусаев.

Студент ВШЭ Егор Жуков 6 декабря был приговорен к трем годам условно. Также суд запретил Жукову на два года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, и схожей с ней. Жуков вины не признал.