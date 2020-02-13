Депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что «Би-би-си», «Радио Свобода» и «Медуза» «проводят деятельность по легализации наркопотребления»

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что и издания «Би-би-си», «Радио Свобода» и «Медуза» «проводят деятельность по легализации наркопотребления», сообщает «Интерфакс».

На сайте Госдумы сообщается, что, по мнению Пискарева, «Радио Свобода» и «Медуза» активно освещают несогласованные акции «за декриминализацию потребления наркотиков».

Депутат, в частности, упомянул материалы о конопляном марше в Петербурге, не уточнив, в каком году проходила акция. На сайте «Медузы» опубликованы две новости о конопляном марше в 2018 году: о том, что власти Петербурга согласовали проведение марша, и о том, что организатор отменил акцию.

Глава антинаркотического управления МВД РФ Андрей Храпов сообщил «Интефаксу», что министерство проверяет все материалы СМИ , в том числе и «Би-би-си», «Радио Свобода» и «Медузы», «на пропаганду наркоупотребления и вовлечения в незаконный оборот наркотиков». Никаких уведомлений в редакцию «Медузы» на этот счет не поступало.

В октябре 2019 года комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России обвинила иностранные СМИ в нарушении избирательного законодательства. В качестве примера глава комиссии Василий Пискарев приводил «Радио Свобода», «Настоящее время», «Медузу», «Русскую службу Би-би-си», «МБХ медиа» и «Голос Америки». Пискарев не уточнял, о каких нарушениях идет речь и не приводил никаких доказательств своих слов.