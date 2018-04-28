В Санкт-Петербурге разрешили Конопляный марш

Аркадий Чаплыгин
07:48, 28 апреля 2018
Надежный источник

Власти Санкт-Петербурга согласовали проведение Конопляного марша — международной акции за декриминализацию марихуаны. Об этом сообщил организатор мероприятия, адвокат Аркадий Чаплыгин.

Марш пройдет 5 мая. В нем примут участие до 120 человек. По предложению городской администрации проведение акции перенесено с Ново-Александровской улицы на территорию сада имени 30-летия Октября на проспекте Обуховской обороны. Целью акции заявлены гуманизация уголовного законодательства в отношении производителей и потребителей конопли, защита прав потребителей и развитие коноплеводства.

Как заявил изданию «Лентач» один из членов оргкомитета Конопляного марша в Санкт-Петербурге Михаил Блазович, согласование акции «может быть как-то связано с мероприятием Алексея Навального». «На фоне его митинга, наше шествие уже не кажется чем-то страшным. Мы сумели доказать, что мы мирные и не кусаемся», — сказал он.

Всемирный Конопляный марш ежегодно проводится с 1999 года в первую субботу мая в более чем 600 городах мира.
Алексей Навальный анонсировал проведение 5 мая общероссийской протестной акции «Он нам не царь», приуроченной к инаугурации президента Владимира Путина.
Администрация Санкт-Петербурга не согласовала оппозиционную акцию на площади Ленина, в связи с чем штаб Навального объявил, что выведет своих сторонников на митинг на Дворцовой площади.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
Можно ли в России отключить интернет? Как в Китае или Иране
49 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

шапито

В Ленинградской области появился памятник телеграму. Его невольно профинансировал депутат

1 минута
Сборник

Наши партнерские материалы