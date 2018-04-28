В Санкт-Петербурге разрешили Конопляный марш

Власти Санкт-Петербурга согласовали проведение Конопляного марша — международной акции за декриминализацию марихуаны. Об этом сообщил организатор мероприятия, адвокат Аркадий Чаплыгин.

Марш пройдет 5 мая. В нем примут участие до 120 человек. По предложению городской администрации проведение акции перенесено с Ново-Александровской улицы на территорию сада имени 30-летия Октября на проспекте Обуховской обороны. Целью акции заявлены гуманизация уголовного законодательства в отношении производителей и потребителей конопли, защита прав потребителей и развитие коноплеводства.

Как заявил изданию «Лентач» один из членов оргкомитета Конопляного марша в Санкт-Петербурге Михаил Блазович, согласование акции «может быть как-то связано с мероприятием Алексея Навального». «На фоне его митинга, наше шествие уже не кажется чем-то страшным. Мы сумели доказать, что мы мирные и не кусаемся», — сказал он.