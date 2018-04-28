Организатор Конопляного марша в Петербурге отменил акцию и решил пойти на митинг сторонников Навального

Аркадий Чаплыгин
15:29, 28 апреля 2018
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Организаторы Конопляного марша в Петербурге — шествия за декриминализацию марихуаны — отказались от его проведения.

Адвокат Аркадий Чаплыгин, занимавшийся организацией шествия, ранее рассказал, что администрация Невского района Петербурга разрешила провести акцию 5 мая. О том, согласовано ли шествие городской администрацией, ничего не сообщалось.

По словам Чаплыгина, на районных руководителей «оказывается колоссальное давление со стороны правоохранителей». «Совершенно не хочу, чтобы вместо адекватных чиновников в администрацию пришли какие-нибудь упыри», — объяснил адвокат решение отозвать заявку.

Чаплыгин заявил, что акция состоится в другом формате. Ее организаторы соберутся в саду 30-летия Октября на встречу с чиновниками и своими сторонниками. Дальнейший план действий, по словам адвоката, такой: «Садимся в заранее арендованный автобус, в котором принимаем в окончательной редакции обращение. В конечной точке выходим из автобуса и проводим шествие без политических целей — с шариками и цветами».

Чаплыгин также сообщил, что 5 мая собирается «требовать отставки того, кто нам не царь». Акцию под названием «Он нам не царь» устраивают в этот день сторонники Алексея Навального.

Конопляный марш — международная акция, которую проводят с 1999 года в разных странах мира в первую субботу мая.
Митинг сторонников Алексея Навального в Петербурге планируется провести на Дворцовой площади. Он не согласован городскими властями.
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