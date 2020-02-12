Директору ФБК Ивану Жданову предъявили обвинения по делу о фильме «Он вам не Димон»

Прокуратура Москвы вручила директору Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивану Жданову обвинительный акт о , требовавшего удалить фильм .

«Теперь я официально обвиняемый», — сообщил Жданов в твиттере. Он отметил, что вскоре дело начнет рассматривать Тверской районный суд Москвы.

Служба судебных приставов возбудила уголовное дело в отношении Жданова в августе 2019 года. Такое же уголовное дело расследуется в отношении бывшего директора ФБК Романа Рубанова, он объявлен в розыск.

Основатель ФБК Алексей Навальный ранее говорил, что фонд не может удалить фильм «Он вам не Димон», поскольку тот опубликован в его личном ютьюб-канале. ФБК настаивал, что выполнил решение суда об удалении фильма, но не несет ответственности за Навального.